MAA ELU Madis Tiik hoiab tohtriameti ja lambapidamise rangelt lahus

Viimati tegutses Madis Tiik Saaremaal perearstina paarkümmend aastat tagasi, hiljem on ta perearstina töötanud näiteks Vormsil ja Tõrvas. Saaremaal peab ta Andruse mahe- ja turismitalu. Habetunud ja kulunud tööriietes näeb teda RMK puhkekohades ATV-ga prügikotte vahetamas, ta ehitab karjaaedu ja loomapidamishooneid, hooldab pärandkooslusi. Kõige selle kõrvalt jõuaks ta ju Saaremaal hea tahtmise korral ka perearstitööd teha, aga Tiik ei taha.

Elada perearstina kogukonna sees pole meelakkumine. “Ütleme, et võtan Mustjalas, lips ees, inimesi vastu, aga pärastlõunal lähen mustades tööriietes poodi ja ostan pudeli õlut. On ju teatud vastuolu, kuigi ka mul on õigus õlut juua.”