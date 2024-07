Nasva vabatahtlikud tegid uue päästelaevaga esimese mereabiaktsiooni

"25. juunil kl 12.26 saabus esialgne info Soome Trossi liikmelt, et Kõiguste sadamast seitse miili lõunas asuva purjepaadi Aventura mootor ei tööta ja merel valitseb täielik tuulevaikus. Trossi mereabi liikmelepingu järgi on kõigil liikmetel õigus saada manööverdamisprobleemidega aluse pukseerimist.

Tema sõnul oli abi vaja eelkõige seetõttu, et Kuressaare sadama kanal on väga kitsas ja samas madal ning suure jahi ja purjedega on sinna tuulevaikuse korral väga keeruline siseneda.

Saksa laev loovutati Eestile sümboolse hinnaga, et tugevdada siinset vabatahtlikku merepäästet. Nimeks Öigus saanud laev on uppumatu ja isepüstuv, mis tähendab, et isegi kui ta peaks lainetuse tõttu või muul põhjusel ümber minema, keerab ta end ise õigesse asendisse tagasi. Spetsiaalselt rannalähedaseks merepäästetööks disainitud laev valmis Fassmeri laevatehases 1993. aastal. Selle pikkus on 8,52 m, laius 3,51 m, süvis 0,95 m ja mootoriks on merediisel M 215C.