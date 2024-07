Koera alla ajanud autojuht ei peatunud, omaniku sotsiaalmeedia postitus põhjustas tulise arutelu

Raido märkis, et kui koer jalutas vabalt ringi ehk väljaspool oma kinnistu piire ja ilma rihmata, on koeraomanik ise süüdi. Sõiduki omanikul on võimalik pöörduda kindlustuse poole ja lasta auto korda teha. Seejärel võtab kindlustus koeraomanikuga ühendust ja ta peab tasuma kindlustusele tekkinud kahjude eest. "Ma ei usu, et see autoomanik tahtlikult Su koerale otsa sõitis. Ju viimane ootamatult teele hüppas. Loomast on loomulikult kahju. Ja kahju on ka, et meie seas veel rumalaid inimesi on," lisas ta.