Parvlaevade reisijate numbrid purustavad rekordeid

„Regula on valmis Virtsu-Kuivastu liini teenindama Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kokkuleppe kohastelt perioodil 20. juunist 4. augustini 2024, mil saab teha kuni 375 lisareisi. Ministeeriumil on võimalus pikendada lisareiside tellimust täiendavaks perioodiks kuni 18. augustini 2024 (k.a.) teatades sellest ette vähemalt 14 päeva enne perioodi algust. Vaadates selle aasta rekordilisi numbreid, loodame, et ministeerium seda võimalust ka kasutab,“ ütleb Aron.

Ka Hiiumaa numbrid on kenas kasvutrendis. „Sarnaselt Saaremaa liinile kasvasid ka Hiiumaa liinil sõidukite arv 3% ning reisijate arv 1% võrreldes eelmise aasta kuue kuuga. Rõõm on näha, et meie ilusad saared on inimestele põnevad ning sinna reisitakse meelsasti,“ nentis Katrin Aron.