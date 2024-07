Pühapäeval algab Saaremaa kruiisihooaeg turistidega USAst

"Saaremaa Sadama kruiisilaevakülastuste arv on püsinud stabiilsena ja Saaremaal on kindlasti potentsiaali rohkemate laevakülastuste vastuvõtmiseks," ütles AS-i Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

Kruiisifirmad otsivad tema sõnul pidevalt uusi sihtkohti, et pakkuda oma reisijatele huvitavaid elamusi. "Sel aastal Saaremaad külastavast viiest laevast kolm peatub saarel esimest korda ja ka järgmisel aastal on Saaremaale oodata uusi kruiisifirmasid. Peame ühiselt pingutama meeldejääva külastuselamuse nimel, et need kruiisifirmad, kes juba on Saaremaa avastanud, tahaksid siia ikka ja uuesti oma laevadega naasta. Saaremaal on ju nii palju pakkuda," rääkis Arro.