NELJAS PÄEV Tehumardi väljakaevamised on lõppenud, tulemusi tuleb aga veel oodata

"See on ajakirjanduse häda, et uudis peab tulema kohe. Spordiajakirjanikel on ka oma jaburad tüüpküsimused, aga 10 000 meetri jooksus ei küsita kolmandal ringil, et kuidas tunne on ja millal lõpetate," juhtis ta tähelepanu sellele, et iga asi tuleb omal ajal.