Raudse eesriide tagant Vihatuim poliitik Venemaal on eestlane. Võimalik, et kardetuim ka

Trump omakorda pöördub vana sõbra Putini poole ja küsib, kas Vladimir saaks midagi ette võtta ja Putin loomulikult lubab teha, mis võimalik, ning annab oma meeskonnale vastavad korraldused. Juba kuu aja pärast kantakse Vene presidendile ette, et Alabamas, Mississippis, Louisianas ja Tennessees on Putini toetus tõusnud üle kolmekümne protsendi ja kasvab mühinal.

Eestis ei ole valitsusjuhil populaarsusega hetkel just kõige paremad lood, siiski on veel üks riik, kus ta on tõenäoliselt ebapopulaarsete poliitikute pingerea absoluutses tipus, ja see riik on Venemaa.