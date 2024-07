Tagaranna kirjanduspäev ühendab moe ja kirjanduse

Etendusele järgneb Kuressaare ametikooli õpilaste moedemonstratsioon kirjanduslikel teemadel. Moedemonstratsiooni korraldavad keraamik Maila Juns-Veldre, kaasjuhendajad on Merit Karise ja Piret Paomees. Moekunstnikud-stilistid on KSK-22 ehk Kaia Roots, Stiina Tšedreki, Liane Finer, Liisa Lehtla, Relika Valvas, Grete Saar, Eliise Jõepera, Kristi Keel ja Marit Tisler. Modellidena esinevad lisaks Julia Laffranque’ile ja tema pereliikmetele Elaire Kirt, Maarja Tammemägi, Merike Rääk, Marissa Kaarin Kaasik ja Gabriele Ader. Moeetendust juhib Adam Tamjärv. Kostüümid on valmistatud taaskasutatud materjalidest ja spetsiaalselt selleks päevaks. Etendusel kujutatakse Eesti kirjanduslikke tegelasi.

Miks panna kokku kirjandus ja mood?

Laffranque’ile meeldib väga mõte, et mood on küll muutuv, aga stiil jääb – kui sa oled stiilne, oled alati moes. Ta lisas, et ilmselt on ka kirjandusega nii.