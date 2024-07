Viimastel aastatel on Saaremaal olnud ühepalju uppumisi ja tulesurmi

Suvi toob endaga tavaliselt kaasa palju veekogudega seotud õnnetusi. Kas see aasta eristub kuidagi varasematest? Milline on Saaremaa õnnetuste statistika võrreldes Eesti üldisega? Statistika näitab, et viimase viie aasta jooksul on Saaremaal olnud võrdselt kümme uppumissurma ja tulesurma.