Teos käsitleb vabadussõjalaste juhi Artur Sirgu viimaseid aastaid tema põgenemisteekonnal mööda Euroopat ning tema surma Echternachi väikelinnas. Raamat on kaheosaline, esimeses osas antakse toimunu edasi ilukirjanduslikus vormis, teises osas on dokumentaalne materjal, mis tõestab toimunut.

Autori n-ö mänedžer on Luksemburgi peapiiskopi meediajuht Bodo Bost, kes on vägagi kursis Eesti tolleaegse ajalooga ja kelle korraldusel toimus mitmeid kohtumisi raamatu teemadel. Peab ütlema, et luksemburglased on väga huvitatud neid puudutavast ajaloost ja nii tellis ka nende rahvusraamatukogu autori raamatu.