KESKKONNAAMET "Metslooma kodu on metsas"

Keskkonnaameti loomaabi peaspetsialist Karmel Ritson ütles, et kuigi inimesed soovivad enamasti parimat, on metsloomade eest hoolitsemine keeruline ja teadmisi nõudev - loom vajab nii liigile omast keskkonda kui toitu.

Lisaks kannavad metsloomad endaga kaasas mitmesuguseid haiguseid ja parasiite, mis sageli on inimsilmale nähtamatud, kuid võivad edasi kanduda lemmikloomadele või inimesele endale. Lestad, täid, kirbud, puugid ja paelussid on vaid üksikud näited metsloomade parasiitide kirjust nimekirjast.

Karmel Ritson täiendas, et kõige kurvem on see, et enamasti ei vaja loodusest eemaldatud loomapojad üldse abi ning sekkumisega võetakse neilt võimalus vanema käe all üles kasvada.