Toetajad aitavad Robert Virvesel rallisõidule keskenduda

"Kõige edukam projekt on kahtlemata olnud WRC Junior maailmameister Robert Virves, keda on algusest saati toetatud. Esimese kahe aastaga on projekti panustanud üle 20 rallispordisõbra. Virvese projekt on olnud väga inspireeriv kõigile osapooltele. Meie soov on aidata Robertil leida stabiilsus, et ta saaks keskenduda spordile ja tulemuse tegemisele, mitte ei peaks igapäevaselt muretsema selle pärast, kas järgmisele võistlusele on finantse minna," kommenteeris MTÜ esindaja Urmo Aava kampaania eesmärki.