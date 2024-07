Saaremaa diabeediselts ootab diabeeti põdevaid lapsi laagrisse

"Diabeeti põdevatele lastele on vajalik ööpäevaringne meditsiiniline järelvalve, abivahendite kättesaadavus ning tagada tuleb laste veresuhkru näitude korrigeerimise pädevus, mistõttu on tavalises lastelaagris osalemine nende laste ja lapsevanemate jaoks tihti komplitseeritud," rääkis laagri projektijuht Ave Kaal-Sunduk.

Tema sõnul on nii neid lapsi ja lapsevanemaid, kellel on võimekus osaleda mittespetsiifilistes diabeedilaagrites, kuid on ka neid, kellel seda võimekust ei ole.

Kuna 24/7 raviotsuseid vajav diabeediravi on väga väsitav nii vanematele kui ka lapsele endale, pakub laager lapsevanematele puhkust diabeedist, vaimse tervise taastumist ja ööune võimalust.

Foto: Erakogu

Kohalikele diabeedilastele pakub laagri Saaremaal toimumine ning teadmine, et nende vanemad on n-ö siinpool merd, turvatunnet. Samuti pakub turvatunnet väike laagrigrupp, kuhu kuulub vaid 20 last. "Lapsed saavad vahetada haigusest tingitud kogemusi teiste omaealistega, leides mõistmist ja arusaamist," märkis Kaal-Sunduk.

Eriti vajavad tema sõnul toetavat suunamist raviotsuste tegemisel teismelised.

Laagri programmis on mitmeid toredaid ühistegevusi, sh Abruka saarega tutvumine ja külaskäik Saaremaa loomaaeda. Sealjuures õpitakse enesejuhtimist erinevates situatsioonides ja emotsioonidega toimetulemist.

Diabeedilaager 2023 Foto: Erakogu

"Laagri tulemusena on meil enesekindlamad, teadlikumad, inspireeritumad, tulevikku positiivselt vaatavad 20 last. Vähenenud on haigusväsimus ja eneseväärikus on tõusnud. Tahe eluga edasi minna on tõusnud," tõdes Kaal-Sunduk mullusele kogemusele tuginedes.

Kaal-Sunduki sõnul laagris kohti veel on. Ta kutsub kõiki üles infot jagama. Lisainfo saamiseks ja registreerumiseks tuleb võtta ühendust projektijuhi Ave Kaal-Sundukiga tel 528 6475.

Diabeedilaste laagrit toetavad MTÜ Vöimalus ja LC Kuressaare Piret ning paljud vabatahtlikud üksikisikud.

Foto: Erakogu

Saaremaa diabeediseltsi eesmärk ja põhitegevus on diabeetikute huvide kaitsmine ja nende teadlikkuse tõstmine haigust puudutavates küsimustes. Selts aitab kaasa sotsiaalsete küsimuste lahendamisele, toimetuleku ja elukvaliteedi parandamisele läbi tugi- ja ennetustegevuse.