INSPEKTSIOON Saaremaa ilmajaamad puhastati ämblikuvõrkudest

Lisaks hinnatakse jaama klassi määramiseks horisondi kaetust, mille jaoks tehakse kohapeal mõõtmisi. Loodla sõnul on kõik see vajalik selleks, et hinnata ümbruse mõju mõõtmistulemustele. "Enne hinnangu andmist on vaja teha ka analüüs, mis võtab veel veidi aega," märkis ta.