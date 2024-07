MAAILM Eesti soost parun, kes hullutas parunesse ja võõrustas Rasputini tapjat

Kohalike teadjameeste abiga selgus, et samal ajal elas Lauterborni lossis Eesti päritolu parun de la Harpe ja nii tekkis hüpotees — kas mitte kaks eesti meest ei kohtunud omavahel? Seni pole nende kokkupuutepunkte veel tuvastatud, kuid lootus pole kadunud. Seevastu on lahti rullunud parunihärra Harpe´i värvikas elu, millest tuleb allpool juttu. Minu headeks abimeesteks selle loo päevavalgele toomisel on Luksemburgi ülikooli emeriitprofessor Frank Wilhelm ja Luksemburgi peapiiskopi meediajuht Bodo Bost.