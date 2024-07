Sel nädalal on RMK-le kuuluvad Mändjala, Taimeaia, Järve ja Keskranna parkla olnud peatumiskeelumärkidega tähistatud selleks, et ranna külastajate sõidukid ei takistaks parklates tehtavaid pindamise eeltöid ja pindamist ennast. Kolmapäeval jõudis meeskond kolm parklat pinnata, ent kuna neljapäeval oli ilm vihmane ja töid teha ei olnud võimalik, lõpetame Keskranna parklas pindamistööd reedel. Lisaks toimuvad parklates parklajoonte markeerimised augustikuus. Vabandame ebameeldivuste pärast, aga tulemus on kindlasti parem kui varem.