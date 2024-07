Muhu saar oli viimane suurem saar Eestis, kus veel väikelennuvälja/õhuväravat polnud. Isegi Vormsil, Kihnus ja Ruhnus on see olemas. Rada käisid avamas väikelendurite sõpruskond ja osales ka Uie-Raugi aktiivne külakogukond.

"Muhusse tekkinud väikelennukitele mõeldud õhuvärava rajamise teo võtame omaks, sest mis see siis on, et kõigil teistel saartel on, aga Muhus mitte. Kuigi lisaks lennurajale on tegemist ühe esimese fly-in puhkemajaga Eestis ja võib-olla ka kogu Baltikumis, siis tegelikult ootame Linnulennule Muhu idülli nautima ka mööda maad tulijaid," sõnas Saarte Häälele Linnulennu puhkemaja haldaja Taavi Vunk, kes ise lennundusentusiast ning Eesti Erapilootide Liidu liige.