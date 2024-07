KIRJAD KOJU Neljas kiri: lubaduste jaam

Näiteks täna saan rahulikult Sulle kirjutada selle asemel, et pabistada, kas ühistransport püsib graafikus või on järjekordsed teetööd (ja neid on pealinnas viimastel aastatel pööraselt palju!) tekitanud uusi ummikuid.

Paljudele inimestele ei meeldi lennujaamad. Mina passin lennujaamades hea meelega. See on nagu omaette maailm, väike karp suure karbi sees. Sätin end kuhugi istuma, võtan joogi ja vaatan reisijaid, kellega koos olen samasse karpi sattunud. Mis neil seljas on. Palju asju neil kaasas on. Kuhu nad reisivad. Kellega koos.