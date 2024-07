LUGEJA KÜSIB Miks ülekäiguradade LED-tuled "jupsivad"?

"Kõigist nutikate ülekäiguradade riketest oleme esimesel võimalusel teavitanud ülekäiguradade paigaldajat Bercman Technologies ASi, kes peab tagama ka nende korrasoleku. Tihtipeale on ülekäiguradade rikked tingitud elektritoite kadumisest või pinge kõikumisest. Rikete kõrvaldamine on hoolduslepingu maksumuse sees ja täiendavaid kulusid vallale ei too.