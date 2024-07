EDGAR KASKLA Mis ei tapa, teeb tugevamaks – ka Donald Trumpi

Kui vaadata selle koleda momendi salvestisi, siis on raske mõista, kuidas leidis äsja tabamuse saanud verise kõrvaga Trump mahti selleks, et tõsta rusikasse surutud käsi ja hüüda: “Fight!" (ingl k võitle!).

Teiseks on kummaline, et rahvas hakkas skandeerima "USA! USA! USA!" kohe pärast seda, kui nende kandidaat nende silme ees peaaegu mõrvati ning Trumpi taga seisnud mees kuulitabamusest suri. Ju siis on sellised hüüded niisugusel hetkel nähtavasti normaalsed.