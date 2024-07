SUUR IGATSUS ELADA Toeta vanaisa Gunnarit võitluses kõhunäärmekasvajaga

“Oleme siiralt tänulikud võimaluse ja toetuse eest Gunnari ravi jätkumisel,” kirjutab mehe pereliige.

Diagnoosi teada saamisest on möödunud aasta. "Nädal peale tütre laulatust saime teada, et peame jätkama rasket ja pikka teekonda. Eelmise aasta juulikuust on Gunnar saanud keemiaravi. Kuid vaatamata diagnoosile tunneb Gunnar seni ennast väga hästi," kinnitab pereliige.

Ta on elurõõmus ja töötahteline. "Tuttavad kutsuvad teda kahe parema käega meheks, sest ta on lahtiste kätega mees, kes oskab kõike ise teha. Igapäevaelus on kivitöötleja ja teeb hauakive Kuressaares Kellamäe Kivitööstuses."

Keemiaravi ei ole tagasilööke andnud, vastupidi - kõik on seni hästi. Mees on seni isegi tööl käimist jätkanud ja ei ole päevagi pidanud töövõimetuslehel olema. "Meil on suured lootused, et Gunnar saaks koos meiega veel kaua olla ja elupikendust tänu teie toetusele."

Gunnaril on kaks lapselast, 7-aastane tütrepoeg ja aasta ning 6-kuune pojatütar. "Oleme toimiv hea pere. Lapsed ja lapselapsed väga hoolivad oma vanast, nagu nad Gunnarit kutsuvad. Vana tehtud kartulisalat ei tohi üheltki pereürituselt puududa. Poeg plaanib järgmine aasta abielluda. Siiralt loodame, et Gunnar on meiega.”