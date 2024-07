Olen ise üle kümne aasta töötanud kommunikatsioonijuhina ehk olnud ise rollis, kes püüab meediale uudisväärtusega lugusid, uudisnuppe ette sööta. Olen juba kaua mõlgutanud seda mõtet, et tahaksin näha, kuidas töötab meedia, milliste kriteeriumide järgi lugusid välja valib, milliseid välistab jne. See kõik on selleks, et teha oma igapäevatööd veel paremini. Ühtlasi lõppes mul just tasustatud emapuhkus ja see tundus selline pehme üleminek enne taas päristööle naasmist.