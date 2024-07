Mänguasjamuuseum Tagarannas Kipri talus tähistab Playmobili juubelit

Rodolphe Laffranque: „Playmobilid on saatnud mind pool sajandit, olen nendega üles kasvanud. Lapsepõlves olid Playmobilid minu lemmikmänguasjad, võib öelda, et elasin kaua Playmobili fantaasiamaailmas ja õppisin seeviisi palju, ka arhitektuurist, kultuurist ja ajaloost. Kahjuks mitmed neist mu lapsepõlve Playmobiilidest pole tänaseni säilinud. Seda enam tekkis soov siis, kui minu lapsed sündisid, siis soovisin ka neile tutvustada Playmobile ja hakkasin koos abikaasaga oma poegadele Playmobile kinkima. Lapsed võtsid mänguasjad kohe omaks. Prantsusmaal elades täitus nendega kogu tuba ja Eestisse tagasi kolides tuli neile eraldi koht leida, kahju oleks olnud neid lihtsalt kuhugi kastidesse seisma jätta, sest tore on seda mängurõõmu teistega jagada. Kuivõrd Tagaranna on mulle väga lähedane, siit on pärit mu abikaasa juured ja veedame perega siin tihti aega, siis polnud kahtlustki, kuhu muuseum rajada. Vanem poeg Oscar Helmut kavandas maja, harjutades seeläbi kätt arhitektuuri vallas. Septsiaalne OÜ ehitas hoone valmis. Eksponaadiriiulite joonised tegime ka pojaga ise, võttes eeskujuks erinevaid mänguasjade näitusi. Riiulid teostas Kasesalu mööbel Kuressaarest. Oleme kõigile ehitajatele väga tänulikud professionaalse ja hea töö eest. Pointprint on toetanud meie muuseumi tutvustavate voldikute trükkimisega.“