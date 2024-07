Ilmus Saaremaa ooperipäevadele pühendatud margistatud postkaart

„On suur rõõm, et Saaremaa ooperitraditsioon on pidanud vastu veerandsada aastat. Meie publik on lojaalne ning hindab ooperipäevi kõrgelt. Igal aastal on rohkesti huvilisi, kes soovivad ilusate mälestuste jäädvustamiseks soetada endale ka Saaremaa ooperipäevade sümboolikaga meeneid. Tänavu saavad ooperisõbrad osta suviselt ooperifestivalilt kaasa kauni margistatud postkaardi, mis jääb meenutama suviseid kultuurielamusi ning millega on suurepärane võimalus meeles pidada ka mandril elavaid sõpru,“ ütles Eesti Kontserdi juht ja Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent Kertu Orro.