Teisipäeva öö on nõrgeneva kõrgrõhuvälja mõjul sajuta. Päeval läheneb merelt madalrõhuvöönd ning Lääne- ja Kesk-Eestis sajab hoovihma, on äikeseoht. Idapoolsetes maakondades on saju võimalus väike. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 13..19, päeval 24..28°C, rannikul ja sajupilvede all 20°C ümber.