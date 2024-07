Regula teeb Virtsu- Kuivastu liinil lisareise 18. augustini

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas täpsustas, et riik tellib lisareise kuna reisijate arv sellel liinil on märgatavalt suurenenud.

TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer tervitab Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumi otsust tellida Saaremaa liinile täiendavat veomahtu, sest reisijate ja sõidukite arv on näidanud kasvutrendi võrreldes eelmise aastaga. „Meil on hea meel, et lisalaev Regula käigushoidmisega saame hoida oma teenuse reisijate jaoks vähemalt mullusega samal tasemel,“ rääkis ta.