Saaremaa ooperipäevade järgmine peaesineja tuleb Lõuna-Koreast

„Meie lavastusesteetika on pigem traditsiooniline, et tagada lavastuste parim võimalik tase. „Sim Tjongi“, „Madama Butterfly“ ja „Turandoti“ jaoks oleme kujundanud ja valmistanud dekoratsioonid ja kostüümid, mis annavad võimalikult autentselt edasi ajaloolisi olusid. Teisalt kasutame lavastuses ikkagi ka kaasaegse meediakunsti võimalusi, et süvendada emotsionaalset mõju ja lavastuse kvaliteeti tervikuna,“ rääkis Kabgung Chung.

Tänavuste Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Kataloonia Ooper, kelle esituses jõuavad publiku ette G. Puccini „Tosca“ ja „Manon Lescaut“, G. Verdi „Trubaduur“ ning suurejooneline ooperigala. Lisaks rõõmustab publikut temperamentne flamenkolavastuse „Carmen“ maailma esiettekanne ning kogupereetendus „Mängime Võluflööti“. 17. Saaremaa ooperipäevad kestavad 23.-28. juulini.

„Kataloonia Ooperi jaoks on siin esinemine suur au. Meil on hea meel tutvustada publikule oma rikkalikku kultuuri ning jagada eestimaalastega meie pikaajalisi muusikatraditsioone. Mängime lavastusi klassikalises võtmes, et need oleks ühtviisi hästi mõistetavad nii staažikatele ooperisõpradele kui ka neile, kes on saalis võib-olla esimest korda. Loodame, et suudame pakkuda Saaremaa publikule palju kauneid elamusi,“ ütles Kataloonia Ooperi juht Oscar Lanuza.

Laupäeval, 27. juuli ööl vastu pühapäeva lisab TS Laevad Kuivastu-Virtsu liinile ööpraami, et soovijad saaksid traditsioonilise ooperigala järel tagasi mandrile. Praam väljub Kuivastust Virtsu suunas 28. juuli hakul kell 01.35 ja jõuab mandrile kell 02.02.

Järgmise aasta Saaremaa ooperipäevade piletid on saadaval aadressil www.saaremaaopera.com. 23. juulist 23. augustini on piletid 15 protsenti soodsamad.

Saaremaa ooperipäevi korraldab Eesti Kontsert, peatoetaja on Olerex, toetavad Saaremaa vallavalitsus, BLRT Grupp, Liviko, Balbiino, Selver, Veho, Jazz Pesulad, Admirals, Goldtime, Arensburg OÜ ja Maison Lilli Jahilo. Saaremaa ooperipäevade korraldamist aastatel 2024-2026 kaasrahastab Euroopa Regionaalarengufond (ERDF). Ooperipäevade partnerid on visitestonia, visitsaaremaa, TS Laevad, raadio Kadi, Eesti Rahvusringhääling, Punase Risti Saaremaa selts ja Kuressaare Haigla Toetusfond.

Kuressaare ooperipäevad, mille kunstiline juht oli Ludmilla Toon, sündis täna 25 aastat tagasi ehk aastal 1999. aastal. Alates 2008. aastast korraldab Saaremaa ooperipäevi Eesti Kontsert ning festivali kunstiline juht on Arne Mikk. Festivali keskseks toimumispaigaks on saanud Lääne-Eesti tuntud ja hinnatud vaatamisväärsus, keskaegne Kuressaare loss, mille aeda ja kindlusemüüride vahele on paigutatud ligikaudu 2000 vaatajat mahutav suvine ooperimaja.