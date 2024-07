Kunstnike, ajaloolaste ja muinsuskaitsjate koostöös valminud näitus kutsub kaasa mõtlema Tehumardi mälestusmärgi tähenduse ja selle ümbermõtestamise võimaluste üle. Selleks on viiel kaasaegsel kunstnikul palutud välja pakkuda oma lahendus.

Näitusel uuritakse: Miks ja kuidas sai just 8. oktoobril 1944 toimunud Tehumardi öölahingust Eesti Laskurkorpuse ajaloo tähtsündmus? Kes ja kuidas mälestasid Tehumardi lahingut Nõukogude Eestis? Millised on 1966. aastal skulptorite Riho Kulla ja Matti Variku ning arhitekt Allan Murdmaa ühisloominguna rajatud mälestusmärgi ning 1975. aastal samba kõrvale rajatud vennaskalmistu sünnilood? Kuidas on lahingu ja monumendi tähendus viimastel aastakümnetel muutunud? Milline lahendus võiks kõige paremini sobida praegu osaliselt teisaldatud memoriaali ümberkujundamiseks?