Kuressaares asutati leinagrupp "Ees ootab sügis, kõle ja pime aeg. Ma isegi mõtlen, kuidas siis hakkama saan..."

"Tulemus oli hea, arvestades, et on suvi. Kõigepealt tutvusime ja siis jagasime oma kogemusi. See andis tuge, kui kohtusid inimestega, kes on sama protsessi sees," ütles ta.

Inimeste taust on erinev. "Grupis on inimesi, kes juba teismetes aastates on olnud leinas. Paljud on endaga tegelemise lükanud teadlikult kõrvale, sest see on raske, jäädakse koduseinte vahele," kirjeldas ta leinaga seotud käitumismustreid. Levinud on arusaam, et lein ja nutmine on tabu.