Kaamos suunab Eesti haridusse 100 000 eurot

Haridusprojektide toetuseks on Kaamos asutanud sihtasutuse Targem Tulevik, läbi mille saavad Eesti haridust sihtotstarbeliselt toetada ka teised ettevõtted. “Hariduses on palju kohti, kus saame ettevõtjatena panustada. Lõpuks on tarvis nii riigi püsimajäämiseks kui keerulistest olukordades hakkama saamiseks just hästi haritud inimesi,” rääkis Kaamos Groupi nõukogu liige Juulika Vahter.