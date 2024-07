Saarlase veetud Eesti moodsa kunsti oksjon toetab Eduard Wiiralti stipendiumi rahastamist

Oksjoni läbiviija, galerist Reigo Kuivjõgi sõnul teeb oksjoni eriliseks asjaolu, et selle tuludest finantseeritakse Eduard Wiiralti stipendiumi väljaandmist.

Oksjonile tuleb neljakümne kaheksast tööst koosnev esinduslik valik kunstiteoseid Eesti autoritelt. Nende seas on Tiit Pääsuke, Vano Allsalu, Jüri Arrak, Peeter Allik, Ilmar Torn, Marko Mäetamm, Leonhard Lapin, Miljard Kilk, Tõnis Saadoja, Olav Maran, Soho Fond, Raoul Kurvitz, Paul Kormašov, Alar Tuul, Rein Kelpmann, Enn Põdroos, Indrek Aava, Alo Valge, Mauri Gross, Anna Kõuhkna, Alice Kask, Robin Nõgisto, Anu Muiste, Marleen Suvi, Maarit Murka jt.

Kuressaare Kuursaalis esitlusel oleva näituse külastamine, oksjonile registreerumine, otseülekande jälgimine ja pakkumiste tegemine EKO kodulehel on tasuta ning tehtud huvilistele lihtsaks ning mugavaks. Ka oksjoni toimumisaeg, kell 15.00 on sätitud päevasele ajale nii, et osalejad ka õhtustele üritustele (näiteks Saaremaa Ooperipäevad) hiljaks ei jääks.