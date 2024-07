Karujärves suplejatele tekkisid sügelevad punnid

"Kuigi veeproovi näol ei ole kinnitust, et järvevees elutseb mikroskoopiline pahalane, kes säärast löövet tekitab, soovitame siiski pärast ujumist puhta vee all pesta," kirjutas Kuressaare Haigla sotsiaalmeediapostituses.

Lööbeelementide tekkimisel saab abi käsimüügiravimitest ning nõu küsimiseks võib helistada Perearsti nõuandetelefonil 1220.

"Terviseameti poole on pöördunud paljud inimesed, kellel on pärast suplust Karujärves tekkinud nahale lööve. Üsna tõenäoliselt on tegu tserkaaridega, keda on Karujärves esinenud igal suvel," ütles Terviseameti lääne regionaalosakonna menetlusgrupi juht Kristel Kallaste.

Tserkaarid ehk vereimiussi vastsed on vee looduslik osa, kuid suplejatel võivad nad tekitada nahaärritust, kus veega kokku puutunud piirkondades kehal tekivad ebakorrapärased sügelevad sääse- või parmuhammustusi meenutavad punased täpid.

Tserkaaridele sobib soe veekeskkond (temperatuur +20 °C), mis Eestis valitsenud pika sooja ilma tõttu on suurima tõenäosusega paljudes veekogudes saavutatud. Veelindude rände tõttu on need parasiidid laialt levinud ning sarnaseid juhtumeid esineb peaaegu igal aastal üle kogu Eesti. Õnneks on inimorganismil nendest tekkivad tervisekaebused mööduvad, nii nagu parmu hammustusest tekkiv ebameeldivustunne. Tekkiva lööbe suurus oleneb ka iga inimese enda immuunsüsteemi tundlikkusest. Täiskasvanud tervel inimesel on väiksem tõenäosus ebameeldivate reaktsioonide tekkimiseks võrreldes näiteks pikalt madalasse vette mängima läinud lastel. Mida pikem on võimalik kokkupuuteaeg parasiitidega seda tugevam lööve tekkida võib.

Tserkaadidega seostatavate iseloomulike löövete vältimiseks on soovitatav vältida laste viibimist parasiitidele soodsaks kasvukeskkonnaks olevas vees ja vältida ujumist seal, kus on pardid. Rannakaldal ning rohu sees jalutades oleks hea kanda jalanõusid. Pärast suplust on soovitav ennast pesta puhta vee ja seebiga. Allergilise reaktsiooniga suplejatele võivad leevendust pakkuda ka apteekidest kättesaadavaid allergiavastaseid vahendeid.

Kuigi tegemist pole ametliku supluskohaga, käib Karujärves suviti ujumas palju inimesi. Supluskohta on paigaldatud ka vastav hoiatussilt tserkaaride esinemise kohta.