KÜLAVAHELOOD Roobaka küla kokkutulek mõisapeona

Külavanem Aire Kurs avaldas kokkutuleku pidulikul avamisel tunnustust külaelanikele. ́ ́Õnn ei sõltu asukoha suurusest ega mugavustest, õnn ja rahulolu mahub ka pisikesse külla - Roobaka külla. Minult on küsitud, kuidas Roobaka saab ja suudab ning mille eest. Vastasin, et leidsime mõisa alt rahapaja. Aga tegelikult? Tegelikult tänan kõiki, kes on oma väärtuslikku vaba aega külasüdame korda tegemiseks ja korras hoidmiseks panustanud, ́ ́ toonitas külavanem.

Intervjuu on ka kokkutuleku vanima osaleja Luule Kuhiga, kes peab oma koduküla väga kalliks. Näitemängus "Külajutud" kaasa tegev Aivar Kaubi räägib ka oma tööst ettevõtjana, öeldes, et tööpuudust tema ei tunne. Pikem intervjuu on Arne Rahuga, kes annab ülevaate küla ajaloost. Päevajuht Meelis Juhandi Tehumardilt ütleb, et külaplatsil kohanud juba tuttavaid, näitemängu lavastajaga Krista Neemrega on nad lausa klassikaaslased.