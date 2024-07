Kuldaväärt poisid Teismelised tegid kõik, et koleda luumurru saanud sõpra aidata

„Õnnetu osa sellest loost on asjaolu, et mõni päev tagasi juhtus rattaõnnetus, mille käigus sai noormees koleda käeluumurru,“ vahendab haigla. „Ent noormehe sõbrad – 13- ja 14- aastased – olid need, kelle tegutsemine oli tõepoolest kiiduväärt!“

Sõbrad kutsusid haigla andmeil kiirabi – osad jooksid kiirabiautole vastu, teised jäid kannatanuga koos sündmuspaika teda valvama. „Nii ei pidanud kiirabi poisse võsast otsima ning jõudis kiiremini kannatanu juurde ning samas jäid mõned kohapeale sõpra valvama ega jätnud teda üksinda.“

Foto: Erakogu

Kuigi poisid haigla postituse andmeil ise koledat käeluumurdu väga vaadata ei suutnud, olid nad ikkagi oma sõbrale ja ka kiirabile igakülgselt abiks ega lasknud jalga.

„Selle asemel jätsid kõrvale omaenda hirmu, hoidsid tilkinfusiooni pudelit ning kuna kiirabil on endal palju varustust tassida, aitasid sõbrad veel oma semu vaakummadratsiga võsast välja tassida!“ Lisaks tuli appi üks möödakäija, kes samuti kohapeal poisile abi osutas.

Kannatanud poisi ema ütles haiglale, et tänaseks on poeg koju saanud ning taastub vaikselt. Vanematel on ülimalt soe tunne, et nende last ümbritsevad nii väärt sõbrad, kinnitas haigla.

"See on iga vanema unistus," öelnud ema, lisades, et kõik poisid käisid haiglas sõpra vaatamas ning on tõepoolest kulda väärt. Lisaks saatsid poisid emale videojuhise selle kohta, kust leiab üles poja ratta.

„Kniks ja kummardus tubli tegutsemise eest nendele vapratele noormeestele ning suured tänusõnad abilistele! Sündmuse peategelasele soovime kiiret ja kerget paranemist ning ohutut suve jätku! Ning muidugi - kiivrid pähe!“