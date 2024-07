Statistika Noored koguvad raha meelerahufondi ja reisimise jaoks

LHV noortesegmendi valdkonnajuhi Laura Raudsepa sõnul on näha, et noored on oma rahaliste eesmärkide täitmises sihikindlad. „Näiteks vanuses 18-25 olevate noorte puhul näeme, et nende Kogumiskontodele igakuiselt laekuvate summade mediaan on veidi üle 100 euro. Alla 18-aastaste noorte Kogumiskontode puhul on igakuine lisanduv mediaansumma 25 eurot. Arvestades, et selles vanuses on noored tihtipeale alles õppimas või oma kärjääriteekonna alguses, on säästmisharjumuse tekitamine väga oluline – see loob hea vundamendi edaspidistele finantsharjumustele,” sõnas Raudsepp.