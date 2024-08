Kuressaare raekojas kogunes kogukondliku tegevuse ümarlaud

Arutelu oli elav, käid välja palju ettepanekuid ja kirja pandi olulisi märksõnu. Kõlama jäi näiteks, et kodanike arvates ei saa vald ega keegi teine luua kunstlikult kogukonda mingi piirkonna elanikest, vaid kogukonnad tekivad ja toimivad täiesti loomulikul teel. Seega arvati, et peaks leidma paremaid võimalusi info jõudmiseks vallalt kogukondadele ja vastupidi, kui näiteks korraldatakse avatud üritusi, millest oleks teistelgi kasulik teada. Üks ümarlaual osalenu märkis, et on juhuslikult teada saanud, et juba 20-ndat aastat toimub mingi põnev üritus, kuid tema kuulis sellest esimest korda, sest info ei liigu.