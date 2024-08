TOIT Täiusliku lestakala praadimise saladus

Lestakala paneerimiseks kasutab Toomas Leedu erinevat sorti jahu, seda nii teravilja kui jahvatuse osas. “Igal perel on oma lemmik, mõnele meeldib nisu, teisele rukis või kaer...”

Toomas Leedu on olnud Ku-Kuu kalarestorani hing ja süda juba 13 aastat. Ta on õppinud tundma iga kala hingeelu ning jagab nüüd oma teadmisi ja kogemusi, et aidata ka teistel nautida parimat, mida meri pakkuda suudab.