"Võitleme edasi!" Robert Virves peab Soome ralli tulemust suureks pettumuseks

"Mitmed katsevõidud ja TOP3 ajad on aga need, tänu millele naaseme ikkagi rõõmsalt koju," märkis Virves postituses.

Kuni laupäeva õhtuni oldi poodiumiheitluses sees ja oli ülimalt äge võidelda kiirematega rallil, millel osalemisest on Robert kaua aega unistanud, kirjutas ta. "Iga ralli on õppimine ja seekordne õppetund on kindlasti suur, kuid pead norgu sellest ei lase ja võitleme edasi."