Saartest ilmub kuulsas reisiajakirjas enam kui 200 000 eurot väärt artikkel

"Tegemist on küllaltki tavapärase formaadiga, mida me koostöös EAS-iga teeme," rääkis Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi. Kuna nii mahuka projekti jaoks Visit Saaremaal endal võimekus puudub, otsib EAS-i partneragentuur võimalusi saada partnerriikides meediasse. "Nemad toovad ajakirjanikud Eestisse ja valivad sihtkoha," ütles Mägi.

Mägi sõnul on rõõm tõdeda, et Saaremaa on saanud päris palju kajastust. Selgi suvel oli tegemist juba mitmenda seda tüüpi reisiga. Väga suurte väljaannete ajakirjanikke siin siiski ülearu tihti ei käi, mistõttu võibki National Geographicu visiiti eriliseks pidada. Viimatine suurem väljaanne, mille ajakirjanikud Saaremaal käisid, oli brittide Food and Travel.