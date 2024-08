MINU KURESSAARE Kohaliku inimesega saab tasuta tuurile veel kahel korral

"Teame külastajauuringutest lähtuvalt, et saarele tulijate jaoks on TOP 3 tuleku põhjuse hulgas lisaks loodusele, rahule ja vaikusele ka kohalik inimene," sõnas turismispetsialist Kristina Mägi.

"Ehedad kohalikega teenused ja elamused on külaliste jaoks väga olulised. Sestap alustasime see suvi uues formaadis tuuridega – „Minu Kuressaare“ tuurid kohalikega," märkis ta.

Tuurid on Mägi sõnul osutunud isegi populaarsemateks kui arvati. "Kui esimestel tuuridel käis 20-30 inimese vahel, siis viimasel tuuril oli kuulajaid lausa 45," tähendas ta. "Tasub märkida, et see on ka professionaalse giidi jaoks päris suur seltskond, keda hallata, aga kõik meie „giidid“ on suurepäraselt hakkama saanud ja tuurid on kõik lõppenud südamest tulevate aplausidega."