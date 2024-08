JUHTKIRI Ühe vana võib olla teise uus ehk "Akki läheb tarvis!"

Õige ruttu sai selgeks, et prügi on probleem ja üks lahendus on võimalikult ulatuslik taaskasutus.

Algatus on leidnud heatahtlikku vastukaja, eriti arvestades, et taaskasutuskanaleid on Saaremaal tegelikult juba mitmeid. Eks siin on oma osa ka võlusõnal "tasuta". Sellega on muidugi niisugune häda, et taaskasutusse toodud kraam ei pruugi jõuda nendeni, kellel seda ehk päriselt tarvis on ja jääb nobedama leidja juurde lihtsalt paremaid aegu ootama. Et äkki läheb tarvis.