OTSUSTATUD Kuressaare linnapiknik toimub 7. septembril Kuressaare linna tänavatel

"Kuressaare tänavapiknik on saanud traditsiooniks, mis ühendab inimesi ning loob erilise atmosfääri, kus kogukond saab kokku tulla, suhelda ja nautida head toitu," ütles abivallavanem Koit Voojärv.

"Ettevõtja algatatud populaarne sündmus on saanud palju positiivset tagasisidet varasematelt aastatel ning teame, et on paljude poolt oodatud," märkis Voojärv.