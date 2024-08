Saaremaa neidude lugemisöö korraldaja: "Öö raamatukogus – kõlab ju hästi!"

Idee tuli Roosi Keldrilt, kelle jaoks on Saaremaa neidude lugemisöö korraldamine olnud unistuseks, sest talle endale meeldib väga lugeda ja ta tahab seda ka teistega jagada. "Soovin, et lugemishuvilised neiud saaksid kokku tulla ja koos ühe toreda õhtu veeta," lausus ta.

Roosi osales oma ideega noorte ideekiirendil ja see sai väga palju head tagasisidet. Ta kutsus endale appi Laimjala kooli direktori Kerttu Jakobsoni, kes on juba kogenud ürituste korraldaja. Liiati armastavad nad mõlemad raamatuid ja on Roosi sõnul oma olemuselt üsnagi sarnased.