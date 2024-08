MAAILM Kas Pariisis Seine’i jõel toimus tsivilisatsiooni enesetapp?

TEKITAS TÜLI: Olümpia avatseremoonia 8. osa Festivité sisaldas stseeni, kus drag queenid seisid ühes reas poodiumi taga. Korraldajate esialgse ametliku teate alusel oli see inspireeritud Leonardo da Vinci freskost Il Cenacolo (“Püha õhtusöömaaeg”), millel on kujutatud Jeesus Kristust ja tema 12 apostlit. Lavastuse autor Thomas Jolly ütles aga hiljem, et etenduses kujutati hoopiski Olümpose jumalatega seotud paganlikku söömaaega. Sellest hoolimata on avatseremoonia see episood sattunud paljude poliitikute, kristlaste ja ja isegi islamiusuliste terava kriitika alla.

Foto: Kuvatõmmis Youtube’ist