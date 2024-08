“Ära jää pikalt lobisema, tegutse kohe. Võimaluse korral täna.” See mõttekäik kuulub sakslasest mootorratturile Detlev Louisele (1919–2012), kes nooruses paistis silma võidusõitjana ja hiljem eduka ettevõtjana. Tema töö tulemusena sündis tänaseks suurim Saksamaa motopoodide kett, mis on elanud üle 20. ja 21. sajandi majanduskriisid, motomaailma ja kaubandust mõjutanud pöörded. Epitaaf Louise hauakivil ütleb: “Heute…” [täna – sks. k]

Kõik mu tosin tsiklireisi on alanud unistades. Meie talv on pikk, jõuab mõelda ja ümber mõelda. Ja uuesti mõelda. Nii juhtuski, et ühel väga külmal pimedal õhtul, kui Kalamaja tänavatele tunginud jäine meretuul keerutas õõtsuvate tänavalaternate valguses sätendavat lund, rändasin arvutis Euroopa kaardil. Vaatasin Hollandit, riiki, mis on mulle üsna kodune, ja siis tabas pilk laevaliini tähistavat punktiirjoont, mis kulges üle Põhjamere.

Hollandist saab laevaga Inglismaale. Elementaarne, eks ju! Kuid kunagi varem polnud see mind niimoodi kõnetanud. Ärevus kasvas, kui leidsin, et liinil seilab Stena Line, mulle tuttav laevafirma, mille alused on mind mõnigi kord Lätist Liepajast Saksamaale Travemündesse ehk Lübeckisse viinud. Vaatasin, et lisaks öisele pikale loksumisele on veel ka soodsam ja kiirem seitsmetunnine päevareis…