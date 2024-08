Linn kui inspiratsiooniallikas

Kunstnikke on ajast aega inspireerinud kaunis loodus, maaliline meri ja eriline valgus. Et ka linnamotiivid võivad olla kunstiallikaks, on teada juba 15. sajandist, ning 17. sajandil tekkis lausa eraldi žanr – veduut, mille esialgseks eesmärgiks oli topograafiliselt tõetruu maastiku- või linnavaate kujutamine. Fotograafiaeelsel ajal oli neist maalidest suur abi sündmuste ja arhitektuuri jäädvustamisel. Ka kaasaegsete kunstnike aastatagused linnavaated võivad üllatada ja pakkuda leidmisrõõmu.