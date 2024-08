ÕPPIMA? Kuressaare ametikoolis lõpeb täna sisseastumisavalduste vastuvõtt

"Aeg on hindamatu vara ja meie eesmärk Kuressaare Ametikoolis on pakkuda noortele võimalust seda väärtuslikult kasutada. Kutsekeskharidus annab võimaluse valida kiire tööturule suundumise või kõrgkooli edasi õppimise vahel, pakkudes parimat mõlemast maailmast," rääkis ametikooli kvaliteedijuht Astra Mõistlik.

"Usun, et paljud täiskasvanud teavad ka seda, et järgmisest aastast kavatseb riik piirata nende õppimisvõimalusi kutsekoolides. Tänavu on veel viimane võimalus tsükliõppes soovitud oskusi nii vabalt õppida," märkis ta.