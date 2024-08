Millega tegeleb Saarte Energiaagentuur?

SEA on sotsiaalne ettevõte, mis aitab kohalikel omavalitsustel, kogukondadel ja ettevõtetel ellu viia projekte, mis on suunatud säästvamale energiakasutusele ja -tootmisele ning süsiniku jalajälje vähendamisele.

„Energiateemadega seotud probleemid ja kitsaskohad saartel on võrdlemisi sarnased, kuid väljakutsed ja võimalused on erinevad. Agentuur aitab läbi nõustamisteenuste pakkumise ettevõtetel, omavalitsustel, kogukondadel ja ühistutel kitsaskohtadest üle saada, leida vajalikke tehnilisi lahendusi ning kaasata projektidesse kapitali. Kõik soovijad on oodatud abi ja nõu saamiseks pöörduma SEA spetsilistide poole,” ütles SEA juhataja Sulev Alajõe.