LUGEJA KIRI Aitäh, et jaksate, Randvere tööõppekeskuse naised!

Eriline kiitus tööõppekeskuse asutajatele, tänaseni ametis olevatele Ludmilla Siplasele ja Sirje Kiierile, kes jaksavad endiselt vaatamata sellele, et on ise juba pensionärid. Aitäh ka tööõppekeskusega hiljem liitunud Kati Arule, kes vastutab raamatupidamise eest ja on suurepärane organisaator, ning juhendajatele Ellen Puujalale ja Tiia Rannale, kes leiavad alati kõigile tegevust.

Augustis lähevad Randvere tööõppekeskuse kliendid kolmepäevasesse Tuksi laagrisse, mis toimub igal aastal ning on alati väga oodatud. Laagrilisi on kohal kogu Eestist, seal on soe vastuvõtt ja puudega inimestega räägitakse inimlikult. Aitäh, et saarlased sinna viite!