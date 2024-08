LUUBI ALL Saaremaa turismist emotsioonideta ehk Vaatame korraks peeglisse

Kui Saarte Hääl seoses käimasoleva diskussiooniga turismi käekäigu üle kommentaari küsis, tuustisin sissejuhatuseks oma tolmunud kaustades. Esimene, mis näppu puutus, oli arvamusavaldus aastast 2012 – “Pilved turismitaevas”. Selle preambula kõlas järgmiselt: “Viimaste aegade arengud Saaremaa turisminduses on tekitanud küsimuse – mis toimub? Asjale otsa vaadates küll mitte miskit katastroofilist, ometi turtsub see majandusharu juba mitu aastat järjest. Kõrvalt ei saa ka hästi aru, kas see on lihtsalt üleminev läkaköha või leidub bronhides miskit tõsisemat.”